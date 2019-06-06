صحيفة: دعوى ضد الحكومة الألمانية لرفضها استعادة دواعش من العراق

2019/06/06 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس تواجه الحكومة الألمانية دعوى قضائية ثانية لرفضها استعادة مقاتلي “داعش” الألمان من العراق.فبعد أيام على تقدم منظمة إيزيدية بدعوى قضائية تتهم برلين بالتقصير في محاكمة مقاتلي “داعش”، رفع أمس محاميان ألمانيان بالنيابة عن موكلهما في العراق، دعوى ثانية ضد الحكومة لرفضها استعادة مقاتلين ألمان من العراق.وكتب المحاميان في الدعوى،

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