نينوى تكشف حجم الخسائر التي تسببت بها حرائق الحنطة

2019/06/06 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير زراعة محافظة نينوى بالعراق، دريد حكمت،اليوم الخميس، عن الخسائر التي ألحقت بمحاصيل الحنطة، نتيجة الحرائق التي التهمتها، فيما أشار الى أن الخط...

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