2019/06/06 | 18:19

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الجوية تعلن دخول الجماهير لمباراة الغد امام النفط مجاناً

تأریخ التحریر: : 2019/6/6 18:16

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{بغداد:الفرات نيوز} اعلنت الهيأة الادارية لنادي القوة الجوية، دخول الجماهير لمباراة الغد امام النفط مجاناً.

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