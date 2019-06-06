الشروع بالتعرف على هويات 141 جثة للكورد الإزيديين في سنجار

2019/06/06 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} شرع الطب العدلي في بغداد بإجراءات التعرف على هويات 141 جثة للكورد الإزيديين استخرجت من مقابر جماعية في قضاء سنجار.

وقال مدير عام دائرة الطب العدلي، زيد اليوسف، في تصريح صحفي "سنجري في البداية فحص الرفات البشرية، وبعدها نأخذ عينات الحمض النووي ونقارنها بقاعدة البيانات التي تم جمعها من العائلات".وأشار اليوسف إلى أن "هذه العمل جهد مشترك بين مؤسسة الشهداء ومديرية المقابر الجماعية وكوادر الطب العدلي مع منظمة اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، إضافة إلى الفريق الدولي التابع للأمم المتحدة".انتهى

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