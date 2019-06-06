2019/06/06 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس خرجت السيدة البرازيلية التي تتهم نجم كرة القدم نيمار بالاغتصاب، عن صمتها في القضية، مقدمة في مقابلة تلفزيونية روايتها لأحداث أشارت فيها الى أن لاعب باريس سان جرمان اعتدى عليها جنسيا في أحد فنادق العاصمة الفرنسية.ونشرت شبكة “اس بي تي” البرازيلية مقتطفات من حديث ناجيلا تريندادي منديش دي سوزا قبيل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص متهمة نيمار بالاغتصاب تخرج عن صمتها: أعجبت به لكنه كان عدائياً وكالة خطوة برس.

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