2019/06/06 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس شرع الطب العدلي في بغداد، اليوم الخميس، بإجراءات التعرف على هويات 141 جثة استخرجت من مقابر جماعية في سنجار المعقل الرئيسي للاقلية الايزيدية شمالي العراق.وقال زيد اليوسف مدير عام الدائرة في حديث أوردته وكالة فرانس برس “سنجري بالبداية فحص الرفات البشرية بعدها نأخذ عينات الحمض النووي – دي أن أي –

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدء التعرف على هويات 141 جثة أخرجت من مقابر سنجار وكالة خطوة برس.

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