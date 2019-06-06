نيوزيلندا تسمح لوسائل الإعلام بإظهار وجه منفذ “مجزرة المسجدين”

2019/06/06 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أصدرت المحكمة العليا في نيوزيلندا قراراً جديداً يسمح لوسائل الإعلام بإظهار وجه مرتكب مجزرة المسجدين في مدينة كرايستشيرش.وقال القاضي: انه ” لم تعد هناك ضرورة لإخفاء وجه المدعى عليه في الصور بعد الآن” .وأشار ان محضر القاضي كاميرون ماندر إلى أنه فيما يتعلق بتارانت ” يُسمح لوسائل الإعلام باستخدام […]

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