العراق يبدأ بالتعرف على هويات ضحايا “داعش” في سنجار

2019/06/06 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..شرع الطب العدلي في بغداد إجراءات التعرف على هويات 141 جثة استخرجت من مقابر جماعية في سنجار، المعقل الرئيسي للأقلية الإيزيدية في شمال العراق.وقال مدير عام الدائرة، زيد اليوسف، لوكالة “فرانس برس”، الخميس: “سنجري بالبداية فحص الرفات البشرية، بعدها نأخذ عينات الحمض النووي، ونقارنها بقاعدة البيانات التي تم جمعها من العائلات”.وأوضح […]

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