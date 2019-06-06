الحوثيون يعلنون السيطرة على 20 موقعاً للجيش السعودي في نجران

2019/06/06 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]اعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، الأربعاء، السيطرة على 20 موقعا عسكريا للجيش السعودي في نجران، جنوبي المملكة.

ونقلت وكالة "سبأ"، في نسختها التي يديرها الحوثيون، عن المتحدث باسم قوات الحوثيين العميد يحيى سريع، إنهم أحكموا السيطرة على أكثر من 20 موقعا عسكريا في محور نجران (المحاذي لليمن).



ولم يصدر بعد أي تعليق سواء من الجيش السعودي أو من التحالف السعودي الإماراتي على هذه التطورات.وأوضح أن "السيطرة جاءت عقب عملية عسكرية هجومية واسعة خلال الـ72 ساعة الماضية".وفي وقت سابق، الأربعاء، ذكرت قناة "المسيرة" (التابعة للحوثيين)، أن مسلحي الجماعة شنوا هجوما على مواقع الجيش السعودي قبالة نجران.وأضاف سريع أن مسلحي الجماعة باغتوا مواقع الجيش السعودي في نجران، من ثلاثة محاور.وزعم أن أكثر من 200 عنصر من قوات التحالف العربي سقطوا بين قتيل وجريح، كما تم أسر عدد آخر.ولفت إلى أن قوات الحوثيين تمكنت من تدمير وإعطاب أكثر من 20 آلية ومدرعة، واستولت على أسلحة وعتاد عسكري بكميات كبيرة.وكشف سريع عن أن مقاتلات التحالف العربي شنت أكثر من 75 غارة لإسناد قوات التحالف، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل.وبيّن أن "مشاهد العملية الهجومية النوعية موثقة عبر عدسات الإعلام الحربي، وستبث لاحقا".

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