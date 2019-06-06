2019/06/06 | 18:27

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صحة النجف: انخفاض كبير بإصابات لعب الاطفال وزيادة كبيرة في حوادث الطرق

الخميس

06

حزيران

2019 :

06:22 pm

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اعلنت دائرة صحة النجف الاشرف عن احصائية صحية بالحوادث اليومية التي

استقبلتها ردهات الطواريء في مستشفيات المحافظة خلال اليوم الاول من

عيد الفطر المبارك ، وقال مدير عام دائرة صحة النجف الاشرف الدكتور

رضوان الكندي ..



اكد انه وفي الوقت الذي يعرب فيه عن

ارتياحه للانخفاض الكبير في الاصابات الناجمة عن لعب الاطفال

فإنه يبدي اسفه الكبير للاصابات الكثيرة الناجمة عن حوادث

المرور موضحا ان التوجيه الصادر من محافظ النجف الاشرف

السيد لؤي الياسري بخصوص منع بيع وتداول الالعاب التي تسبب الاذى

للاطفال ومنها الالعاب البلاستيكية والعاب مقذوفات الصجم كان له الاثر

الكبير في الحد من بيع وتداول هذه الالعاب اضافة الى الجهد التوعوي

الذي قامت به وسائل الاعلام والجهود التوعوية ..



اوضح ان ردهات

الطواريء في مستشفيات الصدر والحكيم والفرات والسجاد

استقبلت في اول ايام عيد الفطر المبارك 73 حالة طارئة متنوعة

منها 53 اصابة بسبب حوادث المرور و13 حالة بسبب المشاجرات

و 5 حالات بسبب لدغة عقرب وحالتي اصابة للاطفال بسبب الالعاب

البلاستيكية

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