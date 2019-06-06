الانبار تكشف اعداد الاسر النازحة المتبقية في مخيمات لمناطق جنوبي الفلوجة

2019/06/06 | 18:28

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بغداد:سومر نيوز

كشف عضو المجلس المحلي للقضاء عامرية الصمود بمحافظة الانبار خضير الراشد ،الخميس، اعداد الاسر النازحة في ...

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