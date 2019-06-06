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محافظة كوردستانية تستقبل 15 ألف سائح


محافظة كوردستانية تستقبل 15 ألف سائح
2019/06/06 | 18:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد:سومر نيوز

افاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، باستقبال محافظة دهوك في اقليم كوردستان نحو 15 الف سائح بمناسبة عيد الفطر....

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