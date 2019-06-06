اختبار مدفع كهربائي اسرع من الصوت

2019/06/06 | 18:28

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متابعة :سومر نيوز

أفادت صحيفة "Space.com" إنه خلال التجارب الأخيرة، استطاعت البحرية الأمريكية أن تطلق قذيفة كهرومغناطيس...

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