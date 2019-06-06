القبض على رئيس الاتحاد الافريقي بكرة القدم بتهمة فساد مالي

2019/06/06 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت تقارير صحفية فرنسية إن قوات الشرطة الفرنسية ألقت القبض على أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم / كاف/، بسبب اتهامات بفساد مالي.وجاء ذلك القرار، بعد يوم واحد من قرار مثير للجدل من الكاف بإعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي في ملعب محايد، سيتم تحديده عقب بطولة الأمم الأفريقية […]

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