سعيد الوجاني - في أسباب هزيمة يونيو 1967

2019/06/06 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني واحد وسبعون سنة مرت على النكبة ، واثنتا وخمسين سنة مرت على النكسة ، حيث فقد العرب وفي ظرف ستة أيام ، ثمانين الف كلومتر مربع ، سيناء ، الضفة الغربية ، غزة ، الجولان ، وبيحرة طبرية .وإذا قارنّا النتائج التي تولدت عن الهزيمة ، وهي نكسة امة ، ونكسة شعب ، بسبب هزيمة الطبقة البرجوازية التي لم تخض ابدا الحرب ، بالنتائج الخطيرة التي ستترتب عن صفقة القرن ، حيث يجري عن قدم وساق المخطط الخياني لتصفية ما ......

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