جهاد عقل - نقابات مناضله....نقابات خنوعه

2019/06/06 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جهاد_عقل في الارجنتين النقابات العمالية اعلنت الاضراب العام يوم 29/5 احتجاجا على سياسة التقشف الحكومية*بالمقابل في السودان الاتحاد العام لنقابات عمال السودان يدعم موقف المجلس العسكري ويقف ضد الاضراب الذي أُعلن يومي 28-29 ايار 2019سبق وتناولنا موضوع دور النقابات العمالية في قيادة النضالات العمالية، دفاعا عن حقوق العاملين، وأن تكون مواقفها صلبة وصادقة ومبدئية في سياساتها، والا تسير على نُهُج إصلاحية مهاد......

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