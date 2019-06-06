2019/06/06 | 18:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #ذياب_مهدي_محسن سائرون انتفاضة شعبية عراقية وتجربة جديدة ولا بأس ان نسميها مغامرة لكنها وفق فكرة ثورية سلمية .
الماركسيون مبدئهم تحليل الماضي وتفكيكه بنيويا وفق حاضرنا وليس العكس بصحيح ؟ ولا قياس فيه !.
دار حديث بين لينين وبليخانوف ازاء الانتفاضة الروسية في عام 1905 إلتي فشلت .
ففي حين رأى بليخانوف ان حمل السلاح كان خطأ اطفال !؟ رد لينين : مرجحاً الانتفاضة المسلحة !! لكنه عقب : علينا خوض تحالفاتنا كأنتفاضة الى ا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ذياب مهدي محسن - سائرون انتفاضة شعبيه سلمية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الماركسيون مبدئهم تحليل الماضي وتفكيكه بنيويا وفق حاضرنا وليس العكس بصحيح ؟ ولا قياس فيه !.
دار حديث بين لينين وبليخانوف ازاء الانتفاضة الروسية في عام 1905 إلتي فشلت .
ففي حين رأى بليخانوف ان حمل السلاح كان خطأ اطفال !؟ رد لينين : مرجحاً الانتفاضة المسلحة !! لكنه عقب : علينا خوض تحالفاتنا كأنتفاضة الى ا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ذياب مهدي محسن - سائرون انتفاضة شعبيه سلمية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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