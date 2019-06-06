ذياب مهدي محسن - سائرون انتفاضة شعبيه سلمية

2019/06/06 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ذياب_مهدي_محسن سائرون انتفاضة شعبية عراقية وتجربة جديدة ولا بأس ان نسميها مغامرة لكنها وفق فكرة ثورية سلمية .الماركسيون مبدئهم تحليل الماضي وتفكيكه بنيويا وفق حاضرنا وليس العكس بصحيح ؟ ولا قياس فيه !.دار حديث بين لينين وبليخانوف ازاء الانتفاضة الروسية في عام 1905 إلتي فشلت .ففي حين رأى بليخانوف ان حمل السلاح كان خطأ اطفال !؟ رد لينين : مرجحاً الانتفاضة المسلحة !! لكنه عقب : علينا خوض تحالفاتنا كأنتفاضة الى ا......

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