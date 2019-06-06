اصابات بانفجار عبوة أثناء مكافحة حرائق بعشيقة

2019/06/06 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بعد اشتعال النيران في محاصيل الفلاحين بقرى تابعة لناحية بعشيقة، ظهر اليوم الخميس، واثناء قيام سيارات الاطفاء بمكافحة النيران، انفجرت عبوة ناسفة زرعها عناصر داعش باحداها، مما خلف اصابات بالمنتسبين.

وقال مصدر اعلامي لشفق نيوز انه واثناء محاولة السيطرة على النيران في محاصيل الفلاحين في القرى التابعة لمنطقة سنوني التابعة لبعشيقة، انفجرت عبوة ناسفة بسيارة اطفاء.

واشار الى ان العبوة هي من مخلفات الفترة التي كان تنظيم داعش يسيطر فيها على المنطقة، لافتا الى ان اربعة من منتسبي فريق الاطفاء التابعة لبلدة برده رش اصيبوا بجروح جراء الانفجار.

وتسببت الحرائق بالتهام نحو 100 دونم من محاصيل فلاحي المنطقة وهي عبارة عن حنطة وشعير تابعة لثمان قرى.

وتقع بعشيقة شمال شرق الموصل وسكان معظم قراها من الكورد وهي تحت سيطرة القوات العراقية.

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