خبير عراقي يجيب.. لماذا العراق الأول بدرجات الحرارة في العالم؟

2019/06/06 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أوضح المتنبئ الجوي، صادق عطية، الخميس، أسباب تسجيل العراق دائما أعلى درجة حرارة صيفا، مقارنة بالدول المجاورة، مشيرا الى أن مدن البلاد جميعها ستتعرض خلال منتصف الاسبوع المقبل الى موجة حارة.وقال عطية، في منشور له على صفحته بالفيسبوك، اطلعت عليه /المعلومة/ إن “عوامل عديدة تتحكم بمناخنا و تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة […]

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