بسبب الاوضاع الاخيرة في البلاد...الاتحاد الإفريقي يعلّق عضوية السودان

2019/06/06 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجاء قرار الاتحاد الأفريقي بعد عقد "مجلس السلم والأمن" التابع له جلسة لبحث وتقييم تطورات الوضع في السودان، إثر التصعيد الأخير بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة التي تتمسك بالاعتصام لنقل السلطة إلى حكومة مدنية عقب فضه، ما أسفر عن سقوط المئات من الضحايا.

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