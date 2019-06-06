تهديدات إيرانية بـ«التصفية» تطال شيوخ عشائر سُنية.. لهذا السبب؟

2019/06/06 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق تناقلت وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية، خبراً يفيد باجتماع مجموعة من شيوخ #عشائر_الأنبار والمحافظات المحررة مع #قيادات_عسكرية_أمريكية في قاعدة #عين_الاسد الجوية، بشأن مناقشة تسليح تلك العشائر، لمسك زمام […]

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