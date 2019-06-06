بوتين يدعو إلى فتح صفحة جديدة و لندن تشترط تغيير سلوك موسكو

2019/06/06 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو,-(أ ف ب) -لندن – الزمان – دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات مع لندن بعد الفضائح التي اعترتها بما فيها تسميم العميل السابق سيرغي سكريبال في آذار/مارس 2018 في بريطانيا.وقال بوتين خلال اجتماع مع مسؤولي وكالات أنباء على هامش منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي “في نهاية الأمر، […]

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