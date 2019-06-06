تقارير فرنسية: القبض على رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم بتهمة الفساد

2019/06/06 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت السلطات الفرنسية القبض على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، بسبب اتهاهمه بتهم تتعلق بالفساد.ووفقًا لمجلة “جون أفريك” الفرنسية، فإن السلطات الأمنية قامت بإلقاء القبض على رئيس الاتحاد الإفريقي صباح اليوم الخميس.ويأتي القبض على رئيس كاف بسبب فسخ التعاقد مع شركة “بوما” ومنح العقد لشركة “Technical Steel” للحصول على معدات...

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