مقتل 5 مسلحين اكراد بضربات جوية للطيران التركي شمالي العراق

2019/06/06 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل 5 مسلحين اكراد ، في غارات جوية على مواقع حزب العمال الكردستاني “بي كا كا”، شمالي العراق.وذكرت الوزارة في بيان:” ان 3 من الإرهابيين تم قتلهم في إطار عملية المخلب المتواصلة في منطقة هاكورك منذ 27 أيار الماضي فيما تم قتل اثنين آخرين في غارة على منطقة الزاب […]

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