2019/06/06 | 18:58

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القوات اليمنية تسقط طائرة تجسس سعودية في نجران

افاد مصدر عسكري ان القوات اليمنية اسقطت طائرة تجسسية سعودية قبالة

موقع السديس في نجران بجنوب المملكة.واضاف المصدر ان 27 من مرتزقة الجيش السعودي سقطوا بين قتيل وجريح

بعمليات قنص للقوات اليمنية في جبهات نجران و جيزان جنوب

السعودية.

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