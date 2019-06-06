2019/06/06 | 18:58

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ضبط ادوية بشرية وكاميرات تصوير بصحبة مسافر اجنبي في مطاري بغداد والبصرة

اعلنت السلطات الكمركية في كمرك مطار البصرة اليوم الخميس عن ضبط

حقيبة سفر تحوي كمية من امبولات مواد كيميائية وحقيبة تحوي (٨)

كاميرات تصوير مع اربع أجهزة قياس الحرارة مخالف بدون موافقات رسمية

بصحبة مسافر اجنبي يروم ادخالها للعراق.

وذكرت الهيأة العامة للكمارك في بيان، ان السلطة الكمركية في مطار

بغداد الدولي اليوم تمكنت من ضبط كمية من الادوية البشرية مخالفة

بدون موافقات استيراية .وأكدت، ان عملية الضبط تمت في صالات المسافرين من قبل كوادرها

العاملة في المطار وقد تم تنظيم محضر بحجز المواد اعلاه واتخاذ

الإجراءات القانونية بحقها وحسب قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤

المعدل. واشارت الهيأة، ان هذا يأتي ضمن إجراءات مشددة تقوم بها الكمارك في

مراكزها الكمركية للحد من دخول المواد المخالفة و الممنوعة والتي

تمس حياة المواطنين وسلامة المجتمع.ا

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