“الكعب العالي” يثير الجدل في اليابان

2019/06/06 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..كان ارتداء السيدات للأحذية ذات الكعب العالي، محل نقاش في اليابان في الأسابيع الأخيرة، مما دفع الحكومة إلى التدخل والتعليق على الأمر.ودافع وزير الصحة والعمل الياباني عن أرباب العمل الذين يطلبون من الموظفات لديهم انتعال الكعب العالي أثناء الوجود في المكاتب، وفقما ذكرت صحيفة “غارديان” البريطانية.وجاء تصريح الوزير تاكومي نيموتو ردا […]

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