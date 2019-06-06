لأول مرة.. طائرة ستحمل ركابها “في الجناحين”

2019/06/06 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..وافقت شركة الخطوط الملكية الهولندية (كي إل إم) على تمويل مشروع طموح، يسعى إلى تطوير طائرة ركاب تتميز بشكل فريد وغير مسبوق في سوق الطيران.وبحسب ما نقلت تقارير صحفية، فإن الطائرة التي أطلق عليها اسم “Flying V” بالنظر إلى شكلها القريب من حرف “V”، سيجري إنتاجها في إطار تعاون مع جامعة “ديلفت” […]

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