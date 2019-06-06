الكشف عن أحد أسباب حرق المحاصيل في العراق

2019/06/06 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشطون أكدوا، أن "العدسة المكبرة تعمل على عكس أشعة الشمس إلى شرارة وبالتالي التسبب بحريق في المحاصيل".وأضافوا، أن "السبب في ذلك، هو لإبعاد الشبهات عن القائمين على حرق هذه المحاصيل، وعدم رؤيتهم من قبل المزارعين او القوات الأمنية".واعلنت مديرية الدفاع المدني، الأحد (2 حزيران 2019)، أن "حصيلة حرائق المحاصيل الزراعية خلال 25 يوما من تاريخ الثامن من أيار الماضي ولغاية اليوم الاحد الموافق الثاني من حزيران الحالي، بلغت ٢١٩ حادث حريق".انتهى.ص.هـ.ح.

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