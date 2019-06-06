دفاع مدني اربيل: حرائق المحاصيل تصل الى اربيل

2019/06/06 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر في مديرية الدفاع المدني في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن اندلاع حريق في محاصيل الفلاحين في منطقة خارج حدود المحافظة، مبينا ان فرق الدفاع المدني هرعت الى مكان الحادث.

وقال المصدر ان الحرائق اندلعت، اليوم الخميس، في محاصيل الفلاحين في حدود قوشتبة ومورتكة.

واضاف ان النيران كبيرة جدا والسيطرة عليها صعبة، ومازالت فرق الاطفاء تكافح النيران في محاولة للسيطرة عليها.

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