2019/06/06 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الداخلية العراقية تمهل 48 ساعة لاعادة الفرارية والمفصولين للخدمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع صحيفة العراق الالكترونية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/06 | 19:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع صحيفة العراق الالكترونية.

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