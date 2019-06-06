ادارة الصقور: دخول الجماهير لمباراة الغد امام النفط مجاناً

2019/06/06 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت الهيأة الادارية لنادي القوة الجوية، اليوم الخميس، دخول الجماهير لمباراة الغد امام النفط مجاناً.

وذكرت الهيأة، في بيـان تلقت"العهد نيوز" نسخة منه، إن

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