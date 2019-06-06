علاج حصى الكلى بـ 8 وصفات منزلية سهلة جداً

2019/06/06 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

يعاني بعض مرضى حصى الكلى من صعوبة في إيجاد علاج يغنيهم عن الأدوية والأطباء والمشافي أحياناً، لكن وعلى الرغم من كمية الألم التي

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