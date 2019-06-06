2019/06/06 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرنسا تقترح تشكيل محكمة دولية في العراق لمقاضاة عناصر داعش الأجانب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/06 | 19:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا تقترح تشكيل محكمة دولية في العراق لمقاضاة عناصر داعش الأجانب ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا تقترح تشكيل محكمة دولية في العراق لمقاضاة عناصر داعش الأجانب ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).