2019/06/06 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ المثنى

طالب محافظ المثنى أحمد منفي عودة، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بـالزام محطة القادسية التحويلية التابعة لوزارة الكهرباء، بتزويد المحافظة بتيار كهربائي ذو فولتية منتظمة، فيما أكد أن أهالي ودوائر المحافظة "لا يستفيدون" من التيار بفولتيته الحالية.

وقال عودة في كتاب رسمي موجه إلى مكتب عبد المهدي، إن "الضعف في تجهيز الطاقة الكهربائية والهبوط العالي في الفولتيه أثر سلبا على عمل الدوائر المهمة في المثنى وعلى عمل الأجهزة الكهربائية المنزلية، وجعل المواطنين أمام خيارين إما عدم تشغيل أجهزتهم أو عطبها عند تشغيلها".

ودعا محافظ المثنى رئيس مجلس الوزراء إلى "التدخل الشخصي بالزام المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ الوسطى/ محطة القادسية التحويلية 400 k.v، في وزارة الكهرباء بتجهيز محافظة المثنى بفوليتة مستقرة لاتقل عن 128 k.v"، لافتا إلى "عدم استجابة الوزارة والمدراء العامين تحديدا لذلك، رغم تأكيد وزير الكهرباء عليهم بالاستجابة لمطالب أبناء المثنى وايصال تيار كهربائي وفولتية منتظمة".

بغداد اليوم _ الديوانية

أعلن المكتب الإعلامي لمحافظ الديوانية سامي الحسناوي، اليوم الخميس، تعرض كابلات رئيسة لتغذية منطقتين بالتيار الكهربائي إلى "عوارض كبيرة" أدت إلى انقطاع الطاقة.

وقال المكتب في بيان: "وردنا الآن من دائرة توزي

بغداد اليوم - متابعة

أدانت محكمة ألمانية ممرضا سابقا بقتل 85 مريضا خلال مسيرة عمله وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة، اليوم الخميس.

ونقلت "رويترز" عن وسائل إعلام ألمانية أن القضاء الالماني أدان ممرضا سابقا بقتل 85 من مرضاه وحُكم عليه

بغداد اليوم - متابعة

نشرت إسرائيل نحو 2500 شرطي اليوم في القدس، بعد ترخيصها لاستضافة المدينة المقدسة المسيرة السنوية الـ18 للمثليين جنسيا، وتعهدها "بالعمل بحزم" ضد كل من يحاول تعكيرها أو أذية المثليين.

وفي محاولة لإظهار دعمها للمثلين،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالوثيقة.. المثنى تخاطب عبد المهدي بشأن حصتها من الكهرباء: لا نستفيد منها!) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالوثيقة.. المثنى تخاطب عبد المهدي بشأن حصتها من الكهرباء: لا نستفيد منها!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).