القدس على موعد مع مسيرة للمثليين وسط اجراءات امنية مشددة

2019/06/06 | 19:16

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فوتو: أعلام المثليين في شارع اغرون في وسط القدس استعدادا لـ”مسيرة الفخر” في المدينة يوم 6 يونيو

نشرت الشرطة الاسرائيلية، الخميس، اكثر من 2500 عنصرا من قواتها في القدس، وذلك بعد ترخيص منحته السلطات لاستضافة مدينة القدس المسيرة السنوية الـ18 للمثليين جنسيا.

وتعهدت الشرطة الاسرائيلية اليوم (6 حزيران 2019) باتخاذ الاجراءات الحازمة ضد كل من يحاول تعكير او اذية المثليين.

وكشفت الشرطة عن تجنيدها عدة متدربين متحولين في الأشهر الأخيرة، وأن إحداهن أنهت دورة التدريب وبدأت العمل.

وتسعى الشرطة الاسرائيلية الى تغيير اجراءاتها بعد فشلها في تامين اكثر من مسيرة خرج بها المثليون، حيث تعرضوا في وقت سابق الى اطلاق النار داخل مركز لشبان مثليين في تل أبيب قبل عقد، مادفعها الى اعتقال العديد من الاشخاص منهم نشطاء يمينين.

وحذر مسؤول في الشرطة عبر “تويتر” يوم الأربعاء من أن عناصر الشرطة سيعملون بحزم ضد أي شخص يحاول تخريب هذا الحدث.

وتم نشر عناصر شرطة بزي رسمي وملابس عادية داخل وحول مسار المسيرة في مركز القدس، لحماية 30 ألف مشارك حسب الشرطة.

وتم تعزيز عناصر الشرطة بحرس الحدود ومتطوعين في صفوف الشرطة لحماية هذا الحدث، الحساس والجدلي أكثر لإقامته في المدينة المحافظة دينيا.

وأمس الأربعاء، اعتقلت الشرطة الناشط اليميني موشيكو بن زكري، الذي قالت إنه تظاهر بأنه جزء من المجتمع المثلي لعامين من أجل دخول المسيرة، والصعود على المنصة والاحتجاج على الحدث.

وقال محامي بن زكري والناشط اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، إن الشرطة تنتهك حرية تعبير موكله عن رأيه وحقه بالتظاهر.

ويوم الثلاثاء، علقت مجموعة يمينية أخرى تسمى “حزون” (رؤية)، ملصقات في أنحاء المدينة احتجاجا على العائلات المثلية ونصت الملصقات أن “والد ووالدة يساوي عائلة.



الجرأة بأن تكون طبيعيا”، فيما أمرت بلدية القدس بإزالة الملصقات، لأنها من “خطابات إثارة الكراهية”.

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