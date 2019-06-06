فرنسا تقترح تشكيل محكمة دولية لمحاكمة المسلحين الاجانب في العراق

2019/06/06 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرحت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه، بمناقشة بلدان أوروبية ، فكرة تشكيل محكمة دولية في العراق لمقاضاة العناصر الأجانب في تنظيم داعش.وقالت نيكول في تصريح صحفي إن “هذه فكرة طرحت على المستوى الأوروبي مع عدد من زملائي، من وزراء داخلية وعدل..هذه المناقشات تجرى في إطار مجموعة فندوم، التي تضم خصوصا وزراء عدل ألمانيا […]

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