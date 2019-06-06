كوردستان تستقبل 145 الف سائح في يومين فقط

2019/06/06 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت هيئة السياحة في اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن ان الاحصاءات الاولية تشير الى وصول اكثر من 145 الف سائح الى الاقليم خلال اليومين الاول والثاني من ايام عيد الفطر، لافتا الى ان العدد في ازدياد مستمر.

وقال المتحدث باسم هيئة السياحة في الاقليم نادر روستي في بيان ورد لشفق نيوز، ان الهيئة ستقوم باعلان التفاصيل الكاملة عن العدد النهائي وتفاصيل توافد السياح خلال الاسبوع المقبل.

وبين روستي انه من المنتظر ان تكون الاعداد اكبر من تلك التي كانت في العام الماضي.

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