مصدر: عبد المهدي يكلف قائد عمليات نينوى السابق بمهمة جديدة

2019/06/06 | 19:32

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بغداد:سومر نيوز

كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس، عن تعيين قائد عمليات نينوى، المحال للتقاعد، اللواء نجم الجبوري، في منصب جد...

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