وكالة عالمية: الليرة التركية مقيمة

2019/06/06 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة التصنيف العالمية "ستاندرد أند بورز" اليوم الخميس، أن الليرة التركية مقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية وفقا للعوامل الأساسية، وأنها ستواصل دعم قطاع التصدير التركي.

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