رجل أعمال: أزمة اقتصادية في 2020 مع حرب عالمية ثالثة

2019/06/06 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع رجل الأعمال الفلسطيني، طلال أبو غزالة، حدوث أزمة اقتصادية خانقة عام 2020، تبدأ في الولايات المتحدة وتنتهي بحرب عالمية ثالثة بين العملاقين الاقتصاديين، واشنطن وبكين.

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