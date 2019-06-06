2019/06/06 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‎طهرت المفارز الهندسية التابعة لمديرية مكافحة المتفجرات في الحشد الشعبي، الخميس، القرى الواقعة على الطريق الرابط بين ناحية عكاشات وقضاء القائم من مخلفات داعش غربي الانبار.وذكر موفدنا أن مفارز مديرية مكافحة المتفجرات رفعت جميع العبوات الناسفة المعدة للتفجير على الطريق الرابط بين قضاء القائم وناحية عكاشات والقرى المحيطة به.واضاف ان المفارز المختصة فككت ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافحة المتفجرات للحشد تطهر القرى المجاورة لطريق عكاشات – القائم من مخلفات داعش) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكافحة المتفجرات للحشد تطهر القرى المجاورة لطريق عكاشات – القائم من مخلفات داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).