2019/06/06 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية تصدر توجيهًا “فوريًا“ بشأن إعادة المفصولين منذ عام 2008"وثيقة" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/06 | 19:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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