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انتشال جثة فتى قضى غرقًا شمالي الحلة


انتشال جثة فتى قضى غرقًا شمالي الحلة
2019/06/06 | 19:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - بابل

أفاد مصدر أمني بمحافظة بابل، اليوم الخميس، بانتشال جثة فتى قضى غرقاً في نهر المحافظة.

وقال المص...

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