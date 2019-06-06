انتشال جثة فتى قضى غرقًا شمالي الحلة

2019/06/06 | 19:45

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بغداد اليوم - بابل

أفاد مصدر أمني بمحافظة بابل، اليوم الخميس، بانتشال جثة فتى قضى غرقاً في نهر المحافظة.

وقال المص...





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