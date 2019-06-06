2019/06/06 | 19:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وقال المص...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
انتشال جثة فتى قضى غرقًا شمالي الحلة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بابل
أفاد مصدر أمني بمحافظة بابل، اليوم الخميس، بانتشال جثة فتى قضى غرقاً في نهر المحافظة.
وقال المص...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
انتشال جثة فتى قضى غرقًا شمالي الحلة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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