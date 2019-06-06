مقتل رجل دين بطعنات سكين داخل داره في منطقة الكاظمية

2019/06/06 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت القوات الامنية، الاربعاء، عن مقتل رجل دين بطعنات سكين داخل مكان سكنه في منطقة الكاظمية غربي بغداد.

وذكرت مصادر امنية، اليوم، 5 حزيران 2019، في تصريح لديجيتال ميديا ان ار تي، ان مجهولون قاموا يوم امس، بقتل “اية الله الشيخ عماد الدين العوادي” بطعنه عدة مرات بسكين، داخل داره الواقعة قرب ساحة عبد المحسن الكاظمي في مدينة الكاظمية غربي بغداد.

واشارت ان القوات الامنية فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة وملاحقة الفاعلين، مبينة ان ما تناقله بعض وسائل الاعلام عن خطف عائلته وافراد حمايته هو خبر عار عن الصحة.

يذكر ان العوادي كان قد شغل سابقا منصب رئيس اللجنة الدولية للمعتقلين والمفقودين بعد سقوط نظام الحكم عام 2003.

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