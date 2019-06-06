فرنسا تقترح تشكيل محكمة دولية لمقاضاة المسلحين الأجانب في العراق

2019/06/06 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه، بمناقشة بلدان أوروبية "فكرة" تشكيل محكمة دولية في العراق لمقاضاة العناصر الأجانب في تنظيم "داعش"....

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