2019/06/06 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبدأ تركيا الشهر المقبل استيراد النفط من العراق عوضا عن استيراده من إيران ، امتثالا للعقوبات الأميركية.وقالت شركة / سوكار تركيا/ للطاقة، في بيان، إنه سيتم البدء في استيراد النفط العراقي بدلا عن الإيراني اعتبارا من مطلع تموزالمقبل.ونقل البيان عن المدير التنفيذي للشركة زاهور غاهرمانوف قوله ان ” المصافي التي تعتمد على النفط […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدءا من الشهر المقبل.. تركيا تبدأ باستيراد النفط العراقي عوضا عن الايراني) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدءا من الشهر المقبل.. تركيا تبدأ باستيراد النفط العراقي عوضا عن الايراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).