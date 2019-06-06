التعليم توجه الكليات الاهلية بوضع ضوابط لاستيفاء الاجور الدراسية من الطلبة المرقنة قيودهم

2019/06/06 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الكليات الاهلية بوضع ضوابط لاستيفاء الاجور الدراسية من الطلبة المرقنة قيودهم .

وذكر بيان للوزارة، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه" انها وجهت الكليات الاهلية بوضع ألية وضوابط لاستيفاء الاجور الدراسية من الطلبة المرقنة قيودهم والمؤجلين والمنسحبين".واشار الى" إلزام الجامعات والكليات الاهلية بتخفيض الاجور لذوي الشهداء والسجناء السياسيين فضلا عن إلتزام الكليات بإرسال بيانات التدريسيين مع اوامر تعييناتهم الى الوزارة الى جانب إلزام الجامعات والكليات الاهلية بتوفيرضمانات رسمية لاعضاء الهيئة التدريسية من حيث الرواتب وموارد اخرى".انتهى

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