2019/06/06 | 20:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اجواء وتهاني عيد الفطر المبارك في العاصمة بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 1oTIvculE8c
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اجواء وتهاني عيد الفطر المبارك في العاصمة بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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