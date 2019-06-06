سقوط 46 قتيل في اعتصامات المعارضة السودانية

2019/06/06 | 20:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة أنباء السودان، اليوم الخميس، إن عدد قتلى فض الجيش وقوات الدعم السريع اعتصامات المعارضة في البلاد 46 ضحية.ونفى الدكتور سليمان عبد الجبار وكيل وزارة الصحة، أن "يكون عدد القتلى قد تجاوز المئة، وذلك بعدما قال مسعفون على صلة بالمعارضة إن أكثر من 100 قتيل سقطوا في أحداث العنف الأخيرة".

وأكدت اللجنة المركزية للأطباء في السودان، أن "عدد ضحايا فض اعتصام القيادة العامة الاثنين الماضي قد ارتفع إلى أكثر من مئة قتيل، بعد انتشال 40 جثة من نهر النيل في الخرطوم".

واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، وقامت بفضه بالقوة حسب قوى المعارضة التي أعلنت عن مقتل 60 شخصا على الأقل، قبل العثور على 40 جثة في نهر النيل في الخرطوم.

من جانبه، نفى المجلس العسكري أن يكون قد فضّ اعتصام الخرطوم متعمدا، قائلا إنه استهدف فقط منطقة كولومبيا المجاورة لمقر الاعتصام واصفا اياها بـالبؤرة الإجرامية الخطرة".



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